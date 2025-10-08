Jacky et la citrouillette La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Jacky et la citrouillette

Mercredi 8 octobre 2025 de 10h à 10h50 et de 15h à 15h50. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.95 – 8.95 – EUR

Spectacle jeune public présenté par la compagnie les CrapulesEnfants

C’est le plus grand des secrets sorcières et magiciens font pousser des graines de citrouillette.



C’est quand même plus rigolo que les soupes de lézard, et meilleur de faire des gâteaux au choco à la place des crapauds ! Rien de tel pour faire rire les copains plutôt que donner la frousse .. c’est la plus chouette des recettes de citrouillette !



Magie, ventriloquie et humour avec Nadine et Jacky



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Young audience show presented by the Crapules company

German :

Aufführung für junges Publikum, präsentiert von der Compagnie les Crapules

Italiano :

Spettacolo per un pubblico giovane presentato dalla compagnia les Crapules

Espanol :

Espectáculo para público joven presentado por la compañía les Crapules

