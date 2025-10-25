Jacky Horror Theater Show Troyes

Jacky Horror Theater Show Troyes samedi 25 octobre 2025.

Jacky Horror Theater Show

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes Aube

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Synopsis

Un soir d’Halloween pas comme les autres. Deux comédiens, venus chacun jouer leur spectacle, se retrouvent face à un imprévu … Entre tensions artistiques et fantômes douteux, l’ambiance tourne rapidement au chaos. Et si quelque chose ou quelqu’un se cachait vraiment dans l’ombre ?



L’horreur devient alors comédie dans cette micro-pièce participative, décalée et délicieusement grinçante.

A découvrir ce samedi 25 octobre à 15h, 15h30, 16h et 16h30 à la Médiathèque Jacques Chirac, entrée libre à partir de 10 ans !



Une micro-pièce de 15 minutes du Collectif te salue, avec Camille Bernaudat et Stéphane Boyer. .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

