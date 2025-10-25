Jacky Horror Theater Show Troyes
Jacky Horror Theater Show Troyes samedi 25 octobre 2025.
Jacky Horror Theater Show
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Synopsis
Un soir d’Halloween pas comme les autres. Deux comédiens, venus chacun jouer leur spectacle, se retrouvent face à un imprévu … Entre tensions artistiques et fantômes douteux, l’ambiance tourne rapidement au chaos. Et si quelque chose ou quelqu’un se cachait vraiment dans l’ombre ?
L’horreur devient alors comédie dans cette micro-pièce participative, décalée et délicieusement grinçante.
A découvrir ce samedi 25 octobre à 15h, 15h30, 16h et 16h30 à la Médiathèque Jacques Chirac, entrée libre à partir de 10 ans !
Une micro-pièce de 15 minutes du Collectif te salue, avec Camille Bernaudat et Stéphane Boyer. .
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jacky Horror Theater Show Troyes a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne