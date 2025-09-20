Jacky Rouget – A la rencontre des arts Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois

Jacky Rouget – A la rencontre des arts Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois samedi 20 septembre 2025.

Jacky Rouget – A la rencontre des arts 20 et 21 septembre Centre Culturel de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le travail de Jacky Rouget, un artiste mérévillois peintre, graveur et lithographe.

Après avoir passé toute sa carrière dans les métiers de l’impression, animé par son goût des Arts Graphiques, il raccroche son tablier pour mieux se consacrer à sa passion pour la création. Autodidacte de talent, son amour pour les animaux transparait dans chacune de ses œuvres, représentant principalement la faune à l’état sauvage avec une sensibilité certaine. L’architecture, et plus particulièrement le patrimoine de Méréville, constitue une autre source d’inspiration majeure pour lui.

En 2022-2023, Jacky Rouget est même sélectionné pour représenter la France avec son œuvre “Orang-Outan” lors de la troisième biennale internationale de lithographie.

À travers son exposition, plongez dans l’histoire fascinante de la gravure et explorez les différentes techniques de cet art grâce à sa collection personnelle.

Centre Culturel de Méréville Place de la Halle 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France

Exposition « Jacky Rouget – À la rencontre des arts »

@CAESE