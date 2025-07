Jacky Terrasson Trio « Mooving On » Parc Louis David Andernos-les-Bains

samedi 26 juillet 2025.

Jacky Terrasson Trio « Mooving On »

Parc Louis David Jardin Louis David Andernos-les-Bains Gironde

Présenté dans le New York Times en 1994 comme l’un des trente artistes susceptibles de changer la culture américaine dans les trente prochaines années , le pianiste Jacky Terrasson honore cette promesse en étant le musicien de jazz français le plus écouté sur les plateformes digitales.

Né à Berlin en 1965, d’une mère américaine et d’un père français, il intègre le Berklee College of Music et remporte en 1993 le prestigieux Prix du Thelonious Monk Institute of Jazz International Piano Competition. C’est au coté de Betty Carter, Dee Dee Bridgewater, Cassandra Wilson, ou encore Charles Aznavour, Guy Lafitte, Barney Wilen et Ray Brown qu’il débute sa carrière. Il signe avec le légendaire label Blue Note pour une longue et impressionnante aventure de 25 ans de succès.

Infatigable globe- trotter, il joue régulièrement dans les plus grands festivals de jazz et de piano ! .

Parc Louis David Jardin Louis David Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

