Jaco’Pop Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais

Jaco’Pop 3 et 4 octobre Bibliothèque Les Jacobins Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Jaco’Pop !

vendredi 3 et Samedi 4 octobre, la Pop Culture est à l’honneur !

4ème édition de Jaco’Pop, un évènement intergénérationnel autour de la pop culture, des jeux vidéo et des mangas.

Au programme :

Vendredi 3 octobre à 20h30

Tu es fan de pop culture et connais les génériques de films, mangas et séries par cœur ? Alors le Karaoké Géant est fait pour toi !

Rendez-vous le 3 octobre à 20h30 à la Passerelle pour chanter tous ensemble !!

Samedi 4 octobre de 10h à 18h

Tournois de jeux vidéo sur inscription à la bibliothèque Les Jacobins

– Mario Kart sur Switch

– Street Fighters 6 sur PS4

– Fifa 25 sur PS4

Cosplay avec la présence d’association cosplayeurs et cosplayeuses

Rétro-gamming pour raviver vos souvenirs d’enfance avec des consoles d’anciennes générations à disposition du public

Intervention de Robin Buisson, développeur de jeux vidéo à GUILD STUDIO

Exposition ouverte au public à partir du mardi 30 septembre

Inscriptions aux tournois de jeux vidéo au 02 38 83 31 20

Restauration sur place possible

Un évènement à ne surtout pas manquer !

Bibliothèque Les Jacobins 42 Rue du 11 Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://bibliotheques.fleurylesaubrais.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequedefleury;https://bibliotheques.fleurylesaubrais.fr/

Mairie de Fleury-les-Aubrais