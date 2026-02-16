JACOU, UNE VILLE RACONTÉE AU FIL DE L’EAU Jacou

JACOU, UNE VILLE RACONTÉE AU FIL DE L’EAU

Restauré en 2019, le domaine de Bocaud est un écrin de verdure au coeur de la ville de Jacou accueillant à la fois médiathèque et hôtel de ville.

Visite en français

La bâtisse renferme bien des histoires depuis sa construction au XVIIème siècle par la famille de Bocaud devenant au fil du temps une véritable folie avec son parc de 3 hectares, jardins, terrasses et statues.

Ses fontaines, lavoir ou encore grotte artificielle marquent l’omniprésence de l’eau dans les lieux. C’est au fil de celle-ci que Jacou et ses habitants, les jacoumards, vous seront racontés pour mieux comprendre la transformation de cet ancien bourg agricole en l’une des villes les plus dynamiques de la métropole.

– Rendez-vous 10 minutes avant devant la Médiathèque Municipale Michèle Jennepin au 9, Place Frédéric Mistral Jacou.

Réservation obligatoire .

9 Place Frédéric Mistral Jacou 34830 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Restored in 2019, the Domaine de Bocaud is a green setting in the heart of the city of Jacou, hosting both the media library and the city hall.

