JACQUELINE FARREYROL / UNE VIE EN CHANSONS TÉAT Champ Fleuri Saint-Denis

JACQUELINE FARREYROL / UNE VIE EN CHANSONS Vendredi 7 novembre, 20h00 TÉAT Champ Fleuri La Réunion

Début : 2025-11-07T17:00:00 – 2025-11-07T18:30:00

Fin : 2025-11-07T17:00:00 – 2025-11-07T18:30:00

Elle aurait pu choisir la retraite tranquille, mais non. Jacqueline Farreyrol préfère remonter sur scène. Pas pour nous rappeler qu’elle a tout fait (chanson, théâtre, politique…) mais pour y rejouer sa vie d’artiste, accompagnée pour l’occasion de Bernard Joron et de Emmanuelle Ivara – histoire aussi de passer le flambeau.

Ne vous attendez pas à une énième célébration autocentrée : c’est bien plus malin. Il y aura des anecdotes, des confidences et des chansons cultes bien sûr. Car Jacqueline Farreyrol, c’est avant tout une voix qui a su chanter La Réunion comme personne. Ses textes ont magnifié l’âme de l’île, capturé son ambiance unique, sa poésie naturelle, sa beauté sauvage et cette douceur si particulière qui flotte dans l’air péi.

Génération après génération, ses mots ont traversé le temps pour devenir la bande-son d’un territoire et de ses habitants. Une soirée qui s’annonce donc chargée en émotions, le tout emballé par les Soulpaks, backing band péi au groove millimétré !

TÉAT Champ Fleuri 2 rue du théâtre 97490 Sainte-Clotilde Saint-Denis 97490 Champ Fleuri La Réunion La Réunion Inauguré en 1984, le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis, est le plus grand théâtre couvert de La Réunion. Il est composé d'une grande salle d'une capacité de 870 places et d'une deuxième salle, le Karo Kann, d'une capacité de 100 places.

Le TÉAT Champ Fleuri est un établissement artistique du Département de La Réunion

