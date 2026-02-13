JACQUELINE FARREYROL / UNE VIE EN CHANSONS, TÉAT Plein Air, Saint-Gilles-les-Bains

JACQUELINE FARREYROL / UNE VIE EN CHANSONS Samedi 4 avril, 20h00 TÉAT Plein Air La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T18:00:00+02:00 – 2026-04-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00+02:00 – 2026-04-04T19:30:00+02:00

Elle aurait pu choisir la retraite tranquille, mais non. Jacqueline Farreyrol préfère remonter sur scène. Pas pour nous rappeler qu’elle a tout fait (chanson, théâtre, politique…) mais pour y rejouer sa vie d’artiste, accompagnée pour l’occasion de Bernard Joron et de Emmanuelle Ivara – histoire aussi de passer le flambeau.

Ne vous attendez pas à une énième célébration autocentrée : c’est bien plus malin. Il y aura des anecdotes, des confidences et des chansons cultes bien sûr. Car Jacqueline Farreyrol, c’est avant tout une voix qui a su chanter La Réunion comme personne. Ses textes ont magnifié l’âme de l’île, capturé son ambiance unique, sa poésie naturelle, sa beauté sauvage et cette douceur si particulière qui flotte dans l’air péi.

Génération après génération, ses mots ont traversé le temps pour devenir la bande-son d’un territoire et de ses habitants. Une soirée qui s’annonce donc chargée en émotions, le tout emballé par les Soulpaks, backing band péi au groove millimétré !

TÉAT Plein Air route du théâtre 9734 Saint-Gilles Saint-Gilles-les-Bains 97434 Domaine D'Anjou La Réunion La Réunion Depuis 1970, dans les hauteurs de Saint-Paul, le TÉAT Plein Air surplombe Saint-Gilles-les Bains, sur la côte ouest de l'île de La Réunion.

Construit par Jean Tribel, entièrement composé d’un béton brut, il comprend un amphithéâtre qui peut accueillir 1 000 personnes et une deuxième scène pour un public de 250 personnes.

En 2012, le TEAT Plein Air a été inscrit au titre des monuments historiques et décoré du Label Patrimoine remarquable du XXème siècle.

Il s’agit d’un lieu « magique » de nuit comme de jour … Détaché du tissu urbain et de ses nuisances, posé sur une crête, le théâtre de « verdure » à l’origine, devenu « théâtre de plein air » est un belvédère surprenant offrant des vues plongeantes sur Saint-Gilles, l’océan et sur les paysages environnants. Il s’agit du plus ancien théâtre de l’île.

Le TÉAT Plein Air est un établissement artistique du Conseil Départemental de La Réunion

©DR