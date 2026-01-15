JACQUELINE L’INTRÉPIDE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

JACQUELINE L’INTRÉPIDE

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 11:00:00

fin : 2026-02-28 11:45:00

Date(s) :

2026-02-25

Jacqueline est une petite fille intrépide qui n’a peur de rien ! Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton.

Spectacle à partir de 5 ans Durée 45 minutes.

Elle décide alors de prendre les choses en main et parvient à se procurer quelques petites graines magiques, qui la mèneront à un monde fabuleux au-delà des nuages… Le monde de la terrifiante Madame Yéti. .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jacqueline is an intrepid little girl who fears nothing! She wants to give her family the best meal for Triffouillis Miam Miam, the township’s big party.

Show for ages 5 and up running time 45 minutes.

L’événement JACQUELINE L’INTRÉPIDE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE