Jacques Chantarel Le Jardin du Bardado Saint-Sauveur-en-Puisaye

Jacques Chantarel

Le Jardin du Bardado 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-12-02 17:00:00

fin : 2026-01-03

2025-12-02

Exposition vente des œuvres de Jacques Chantarel. …Comme le battement d’un cœur, l’écho d’une âme à la pression du réel… . Vernissages le 2 et 6 décembre à 17h. .

Le Jardin du Bardado 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté scouderdargencie@icloud.com

