Jacques Coeur Contre Vents et Galées Bourges

10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Début : 2026-02-17 14:45:00

fin : 2026-02-25

2026-02-17 2026-02-24 2026-02-25

Partez à la découverte de l’étonnant destin de Jacques Cœur lors d’une visite contée et théâtralisée au cœur du palais !

Le Palais Jacques Cœur vous invite à vivre une expérience immersive en famille avec Jacques Cœur contre vents et galées ! , une visite contée et théâtralisée qui retrace l’ascension hors du commun de cet illustre marchand du XVe siècle et argentier du roi Charles VII.

Accompagné d’un guide et de la compagnie Piloucha, partez à l’aventure au fil des salles de ce chef-d’œuvre gothique flamboyant, découvrez l’histoire fascinante de Jacques Cœur et plongez dans les coulisses du monument.

English :

Discover the astonishing destiny of Jacques C?ur on a storytelling and theatrical tour of the palace!

