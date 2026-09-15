Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu Salle du Carrosse du Château-Musée Louis Philippe Eu

Informations pratiques

Eu

Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu

Salle du Carrosse du Château-Musée Louis Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Qui était Jacques de La Presle, ce grand compositeur français aujourd’hui injustement méconnu, qui fut pourtant Prix de Rome, professeur au Conservatoire de Paris et directeur artistique de la Radio ?

Nous aurons le privilège de recevoir Alix de La Presle-Evesque, sa petite-fille, qui viendra vous faire découvrir son grand-père, son parcours, son oeuvre, mais aussi ses liens très fort avec Le Tréport et Eu.

Ami de jeunesse de Paul Paray, Jacques de La Presle possédait une maison au Tréport et y composa notamment une partie de sa célèbre Sonate pour violon et piano.

Une rencontre exceptionnelle, nourrie de souvenirs familiaux, d’archives et de documents parfois inédits, à la découverte d’un musicien qui mérite largement de retrouver sa place dans notre patrimoine musical. .

Salle du Carrosse du Château-Musée Louis Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76

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English : Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu

L’événement Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu Eu a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers