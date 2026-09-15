Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu Salle du Carrosse du Château-Musée Louis Philippe Eu
mardi 15 septembre 2026 · Salle du Carrosse du Château-Musée Louis Philippe · Eu
Informations pratiques
Eu
Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu
Salle du Carrosse du Château-Musée Louis Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Qui était Jacques de La Presle, ce grand compositeur français aujourd’hui injustement méconnu, qui fut pourtant Prix de Rome, professeur au Conservatoire de Paris et directeur artistique de la Radio ?
Nous aurons le privilège de recevoir Alix de La Presle-Evesque, sa petite-fille, qui viendra vous faire découvrir son grand-père, son parcours, son oeuvre, mais aussi ses liens très fort avec Le Tréport et Eu.
Ami de jeunesse de Paul Paray, Jacques de La Presle possédait une maison au Tréport et y composa notamment une partie de sa célèbre Sonate pour violon et piano.
Une rencontre exceptionnelle, nourrie de souvenirs familiaux, d’archives et de documents parfois inédits, à la découverte d’un musicien qui mérite largement de retrouver sa place dans notre patrimoine musical. .
Salle du Carrosse du Château-Musée Louis Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu
L’événement Jacques de la Presle, un compositeur au coeur du Tréport et Eu Eu a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- Exposition photos Rue du Collège Eu 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Avant après : regards sur l’évolution d’un monument à travers les témoignages photographiques, Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent, Eu 18 septembre 2026
- Atelier de Calligraphie Place Isabelle d’Orléans Eu 18 septembre 2026
- Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie Théâtre du Château Eu 18 septembre 2026
- Rencontre Camille Martin Librairie Encre Marine Eu 18 septembre 2026