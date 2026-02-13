Jacques d’Welles, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Jacques d’Welles, Musée d’Aquitaine, Bordeaux mercredi 18 février 2026.

Jacques d’Welles Mercredi 18 février, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

avec Thierry Jeanmonod, architecte et urbaniste, École d’architecture et de paysage de Bordeaux et Institut d’aménagement, tourisme et urbanisme de l’université Bordeaux-Montaigne

Une conférence proposée par la Société Archéologique de Bordeaux conférence musée d’Aquitaine

