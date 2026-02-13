Jacques d’Welles, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Jacques d’Welles Mercredi 18 février, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

avec Thierry Jeanmonod, architecte et urbaniste, École d’architecture et de paysage de Bordeaux et Institut d’aménagement, tourisme et urbanisme de l’université Bordeaux-Montaigne

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une conférence proposée par la Société Archéologique de Bordeaux conférence musée d’Aquitaine

Photo F. Deval, mairie de Bordeaux