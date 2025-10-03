Jacques et Chirac Chauny

2025-10-03

2025-10-03

Jacques serre des mains, il chérit le fric, déconne et adore l’art ! CHIRAC est un roi nu, il bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique ; il commence sous De Gaulle et… Pom pom pidou !

3 comédiens font virevolter plus de 20 personnages, épluchent le gang de Jacques Chirac qui finira par avouer ses crimes. On va s’étonner et rire parce que le burlesque n’enlève rien à la tragique vérité. Entre les Guignols, Mediapart et les Monty Python, un biopic sur Chirac qui se fait heurter par les dossiers noirs de la République. 6 .

