Jacques et Chirac Chauny

Début : 2025-10-03 20:30:00
Jacques serre des mains, il chérit le fric, déconne et adore l’art ! CHIRAC est un roi nu, il bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique ; il commence sous De Gaulle et… Pom pom pidou !
3 comédiens font virevolter plus de 20 personnages, épluchent le gang de Jacques Chirac qui finira par avouer ses crimes. On va s’étonner et rire parce que le burlesque n’enlève rien à la tragique vérité. Entre les Guignols, Mediapart et les Monty Python, un biopic sur Chirac qui se fait heurter par les dossiers noirs de la République. 6 .
2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 23 52
