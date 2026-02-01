JACQUES ET HELENE La vie improvisée d’un couple guidée par le public Salle des fêtes de Nannay Nannay
JACQUES ET HELENE La vie improvisée d’un couple guidée par le public Salle des fêtes de Nannay Nannay dimanche 15 février 2026.
Salle des fêtes de Nannay Place de la Mairie Nannay Nièvre
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15
Lendemain de Saint-Valentin… Venez découvrir la nouvelle création de la compagnie d’improvisation théâtrale charitoise, Les Zunisvers. .
Salle des fêtes de Nannay Place de la Mairie Nannay 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73 les.zunisvers@gmail.com
