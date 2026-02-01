JACQUES ET HELENE La vie improvisée d’un couple guidée par le public Salle des fêtes de Nannay Nannay

JACQUES ET HELENE

La vie improvisée d’un couple guidée par le public

Salle des fêtes de Nannay Place de la Mairie Nannay Nièvre

Début : 2026-02-15 17:00:00

Lendemain de Saint-Valentin… Venez découvrir la nouvelle création de la compagnie d’improvisation théâtrale charitoise, Les Zunisvers. .

Salle des fêtes de Nannay Place de la Mairie Nannay 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73 les.zunisvers@gmail.com

