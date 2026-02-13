Jacques et les trois petits cochons, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Jacques et les trois petits cochons 12 avril – 14 août Théâtre Le P’tit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation (dans la limite des places disponibles)

Début : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T15:30:00+02:00 – 2026-08-14T16:30:00+02:00

Le Théâtre Le Ptit Jacques situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du « Ptit Jacques » fait partie de toutes les aventures. Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques.

Résumé du spectacle :Les trois petits cochons ont décidé de tenter leur chance au soleil. Ils construisent ainsi leurs cabanes en bord de mer. On y rencontrera toutes sortes d’animaux : des toucans, des koalas, des perruches et aïe, aïe, aïe, un tigre qui se prend pour le loup !

Théâtre Le P'tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts

Spectacle de marionnettes participatif

Théâtre Le P’tit Jacques