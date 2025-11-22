Jacques Fromage Festival 2025 Hippodrome d’Enghien-Soisy Soisy-sous-Montmorency

Le festival électro‑fromage explosif 100 % matière grasse

Organisé par Jacques Fromage, ce nouveau rendez‑vous conjugue électro et gastronomie lactée. L’événement revient à l’Hippodrome d’Enghien‑les‑Bains pour 12 heures de fête où se mêlent DJ sets, dégustations de fromage et animations délirantes. Le concept a été imaginé pour les amoureux de musique et de fromage : il promet des DJ sets, des rencontres façon « cheese dating » et même des séances de divination fromagère.

Date & horaires

Date : samedi 22 novembre 2025 (édition unique).Horaires : de midi à minuit (12 heures de concert et DJ live)

Lieu & accès

Lieu : Hippodrome d’Enghien, Place André Foulon, 95230 Soisy‑sous‑MontmorencyAccès : à seulement 17 minutes de Paris depuis la gare du Nord via la ligne H, arrêt « Champ de course d’Enghien »

. Pour les cyclistes, 17 km séparent Châtelet‑les‑Halles du site

. Après le dernier train pour Paris, le bus noctilien N148 relie Ermont‑Eaubonne à Gare du Nord

. Le site est proche d’une gare et des espaces de stationnement sont prévus

MUSIQUE & SCÈNES

12 heures de house, UK garage, techno, drum & bass et trance

19 artistes et deux scènes Jacques Fromage chauffées, dont une nouvelle scène XXL explosive et une nouvelle scène surpriseLine‑up complet à venir : l’équipe sélectionne des artistes émergents de la scène électro solaire

FROMAGE, FOODTRUCKS & VILLAGE GOURMAND

847 kg de fromages offerts et à gagner : dégustation gratuite à l’entrée, plateaux à remporter lors des concours et stands de producteursVillage du fromage : stands régionaux proposant des spécialités fondantesFood‑trucks : raclette, welsh, grilled cheese, tartiflette géante et plus

jacquesfromage.comBarbecue XXL et zone brasero pour se réchaufferUne dégustation de fromage est incluse dans le billet

ANIMATIONS DÉLIRANTES GRATUITES

Un festival d’animations délirantes t’attend :

– « Jacques Fromage Ping-Pong », le ping-pong XXL revisité par Jacques Fromage

– Jacques Fromage Arena : concours multi‑épreuves pour gagner des lots

– combats de sumo entre festivaliers

– une « Jag’ Fromage » (Jaguar Roquefort de deux tonnes) à admirer

– le Jeu du Marteau Jacques Fromage, avec un marteau XXL complètement absurde

– Concours pour manger du fromage sans les mains

– Concours de sauces piquantes

– Course de lenteur sur mini‑vélo, pêche au fromage, cyclo‑limbo et bingo disco

– Cheese dating pour trouver l’âme sœur grâce à vos fromages préférésToutes les animations, sauf les flash tattoos, sont gratuites. La liste complète des activités pour 2025 sera publiée prochainement

PUBLIC & SERVICES

Événement pour tous : les enfants sont les bienvenus; l’entrée est gratuite jusqu’à 11 ans, tarif normal pour 12 ans et +Modes de paiement : carte, paiement sans contact, Apple Pay et Android Pay; l’espèce ne sert qu’à laisser des pourboires

jacquesfromage.comCe qui est inclus : dégustation gratuite de fromage, concert et animations pendant 12 heures, accès au village du fromage

Boissons et repas au food‑truck restent payantsÉquipements : scènes et espaces chauffés pour affronter la fraîcheur de novembre, des tribunes et une salle couverte accueillant plusieurs standsÀ apporter : pas de casiers sur place et les bouteilles pleines sont interdites

COMMENT VENIR ?

En train : ligne H depuis Paris‑Gare du Nord (17 min), arrêt « Champ de course d’Enghien »À vélo : compter environ 17 km depuis Châtelet‑les‑Halles. Il y a un parking vélos.En voiture : l’hippodrome dispose d’un parking, et le lieu est situé tout près de la gare

En résumé

Le Jacques Fromage Festival – Édition #1 promet une journée unique mêlant 12 heures de musiques électroniques, 847 kg de fromages des régions françaises, un barbecue géant et des animations gratuites complètement décalées. L’événement aura lieu le samedi 22 novembre 2025 à l’Hippodrome d’Enghien, accessible en quelques minutes depuis Paris.Réservez vite vos billets pour profiter de cette fête gourmande et festive dans un cadre hivernal et chaleureux!

Le samedi 22 novembre 2025

de 12h00 à 00h00

payant Tout public.

Hippodrome d’Enghien-Soisy Pl. André Foulon 95230 Soisy-sous-Montmorency

https://jacquesfromage.com/jacques-fromage-festival-edition-1 jacques@jacquesfromage.com