JACQUES HOUPLAIN, DES MONTS ET MERVEILLES Carcassonne vendredi 26 décembre 2025.
15 boulevard Camille Pelletan Carcassonne
Début : 2025-12-26 13:30:00
fin : 2025-12-31 18:15:00
2025-12-26
L’exposition monographique Jacques Houplain, des monts et merveilles invite à une nouvelle aventure méconnue, dans l’univers de la gravure. Un monde mystérieux, loin des conventions, où a œuvré cet homme malicieux et fin conteur, disparu en février 2020, quelques mois avant de fêter un siècle de présence sur notre planète.
Le musée des beaux-arts de Carcassonne vous invite dans une balade où les arbres des Cévennes et des Corbières côtoient les paysages fantastiques. Bestiaire, signes du zodiaque, animaux, mythes et coquineries se répondent dans l’opposition des noirs et des blancs.
Un artiste visionnaire, chez qui les personnages et les architectures semblent être issus de la science-fiction. La couleur se faufile et prend toute sa place au milieu des estampes.
Cette promenade dans l’univers de Jacques Houplain se veut également pédagogique, outils et techniques de gravure sont présentés dans son atelier reconstitué pour l’occasion. Les différentes étapes de la gravure montreront au visiteur toute la perplexité de cet art.
Exposition du 14 novembre au 1er mars 2026.
Le musée est ouvert de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h15, du mardi au samedi (fermé le dimanche et lundi).
Ouvert le 1er dimanche du mois de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
15 boulevard Camille Pelletan Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 73 70 musee@mairie-carcassonne.fr
English :
The monographic exhibition Jacques Houplain, des monts et merveilles invites us to a new, little-known adventure into the world of engraving. A mysterious world, far removed from convention, where this mischievous storyteller lived, who passed away in February 2020, just a few months before celebrating a century of presence on our planet.
Carcassonne’s Musée des Beaux-Arts invites you on a stroll where the trees of the Cévennes and Corbières rub shoulders with fantastic landscapes. Bestiary, signs of the zodiac, animals, myths and mischief meet in the opposition of black and white.
A visionary artist, whose characters and architecture seem to have emerged from science fiction. Color slips in and takes its rightful place among the prints.
This stroll through the world of Jacques Houplain is also designed to be educational, with engraving tools and techniques presented in his studio, which has been reconstructed for the occasion. The various stages in the printmaking process show visitors the perplexing nature of this art form.
On view from November 14 to March 1, 2026.
The museum is open from 9:45 a.m. to 12:30 p.m. and from 1:30 p.m. to 6:15 p.m., Tuesday to Saturday (closed on Sundays and Mondays).
Open on the 1st Sunday of the month from 2pm to 5pm.
Closed on public holidays.
German :
Die monografische Ausstellung Jacques Houplain, des monts et merveilles lädt zu einem neuen, unbekannten Abenteuer in der Welt der Gravur ein. Er starb im Februar 2020, nur wenige Monate bevor er ein Jahrhundert auf unserem Planeten feierte.
Das Museum der Schönen Künste in Carcassonne lädt Sie zu einem Spaziergang ein, bei dem die Bäume der Cevennen und Corbières neben fantastischen Landschaften stehen. Bestiarium, Tierkreiszeichen, Tiere, Mythen und Schurkereien entsprechen sich in der Gegenüberstellung von Schwarz und Weiß.
Ein visionärer Künstler, bei dem die Figuren und Architekturen aus der Science-Fiction zu stammen scheinen. Die Farbe schleicht sich ein und nimmt ihren Platz inmitten der Drucke ein.
Dieser Spaziergang durch die Welt von Jacques Houplain ist auch ein pädagogischer Spaziergang. In seinem für diesen Anlass rekonstruierten Atelier werden Werkzeuge und Techniken der Gravur vorgestellt. Die verschiedenen Etappen der Gravur zeigen dem Besucher die ganze Perplexität dieser Kunst.
Ausstellung vom 14. November bis zum 1. März 2026.
Das Museum ist dienstags bis samstags von 9:45 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 18:15 Uhr geöffnet (sonntags und montags geschlossen).
Am 1. Sonntag des Monats von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
An Feiertagen geschlossen.
Italiano :
La mostra monografica Jacques Houplain, des monts et merveilles invita i visitatori a un’avventura nuova e poco conosciuta nel mondo dell’incisione. Un mondo misterioso, lontano dalle convenzioni, in cui ha vissuto e respirato questo malizioso narratore, morto nel febbraio 2020, pochi mesi prima di compiere un secolo sul nostro pianeta.
Il Musée des Beaux-Arts di Carcassonne vi invita a un viaggio in cui gli alberi delle Cévennes e delle Corbières si affiancano a paesaggi fantastici. Bestiario, segni zodiacali, animali, miti e malizie si incontrano nella contrapposizione di bianchi e neri.
Un artista visionario, i cui personaggi e architetture sembrano usciti dalla fantascienza. Il colore si insinua e prende il posto che gli spetta tra le stampe.
Questa passeggiata nel mondo di Jacques Houplain ha anche uno scopo didattico, con strumenti e tecniche di incisione esposti nel suo studio, ricostruito per l’occasione. Le varie fasi del processo di stampa mostreranno ai visitatori quanto quest’arte possa lasciare perplessi.
La mostra è aperta dal 14 novembre al 1° marzo 2026.
Il museo è aperto dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.15, dal martedì al sabato (chiuso la domenica e il lunedì).
Aperto la 1° domenica del mese dalle 14.00 alle 17.00.
Chiuso nei giorni festivi.
Espanol :
La exposición monográfica Jacques Houplain, des monts et merveilles invita al visitante a una nueva aventura poco conocida en el mundo del grabado. Un mundo misterioso, alejado de convencionalismos, en el que vivió y respiró este travieso narrador fallecido en febrero de 2020, pocos meses antes de cumplir un siglo en nuestro planeta.
El Museo de Bellas Artes de Carcasona le invita a un viaje en el que los árboles de las Cevenas y Corbières conviven con paisajes fantásticos. Bestiario, signos del zodiaco, animales, mitos y travesuras se dan cita en la oposición de blancos y negros.
Un artista visionario, cuyos personajes y arquitectura parecen salidos de la ciencia ficción. El color se cuela y ocupa el lugar que le corresponde entre los grabados.
Este paseo por el universo de Jacques Houplain también pretende ser didáctico, con la exposición de herramientas y técnicas de grabado en su taller, reconstruido para la ocasión. Las diferentes etapas del proceso de grabado mostrarán a los visitantes lo desconcertante que puede llegar a ser este arte.
La exposición estará abierta del 14 de noviembre al 1 de marzo de 2026.
El museo abre de 9.45 a 12.30 y de 13.30 a 18.15, de martes a sábado (domingos y lunes cerrado).
Abierto el primer domingo de cada mes de 14.00 a 17.00 horas.
Cerrado los días festivos.
