JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Jacques Magnard chante les chansons de Jean Ferrat le vendredi 29 août à la salle polyvalente du Pont de Montvert
Les ainés ruraux vous invitent à venir partager le vendredi 29 août à 20h30 un moment intimiste plein de chaleur où Jacques Magnard présentera le Best Of des chansons les plus connues mais aussi des textes moins connus très forts de sens, le tout accompagné d’anecdotes. .
English :
Jacques Magnard sings the songs of Jean Ferrat on Friday, August 29 at the Pont de Montvert multi-purpose hall
German :
Jacques Magnard singt die Lieder von Jean Ferrat am Freitag, den 29. August in der Mehrzweckhalle von Le Pont de Montvert
Italiano :
Jacques Magnard canta le canzoni di Jean Ferrat venerdì 29 agosto nella sala del villaggio di Pont de Montvert
Espanol :
Jacques Magnard canta las canciones de Jean Ferrat el viernes 29 de agosto en la sala de fiestas de Pont de Montvert
