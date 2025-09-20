Jacques Rouché, un directeur d’opéra entre Paris et Saint-Maur par Claire Paolacci Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés

Jacques Rouché, un directeur d’opéra entre Paris et Saint-Maur par Claire Paolacci Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés samedi 20 septembre 2025.

Jacques Rouché, un directeur d’opéra entre Paris et Saint-Maur par Claire Paolacci Samedi 20 septembre, 16h00 Médiathèque Germaine-Tillion Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Historienne professeur d’histoire de la musique, de la danse et du spectacle au Conservatoire de la Ville, Claire Paolacci a consacré une biographie à Jacques Rouché (2024). Lors de ses recherches sur ce capitaine d’industrie du monde du parfum, qui devint un éminent directeur du Palais Garnier de 1915 à 1945, elle a aussi découvert des liens incroyables entre l’homme et… la ville de Saint-Maur. Venez les découvrir à l’occasion de cette conférence !

Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 86 74 44 »}]

Conférence « Jacques Rouché, un directeur d’opéra entre Paris et Saint-Maur par Claire Paolacci »