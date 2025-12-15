Jacques Schwarz-Bart, Reggie Washington & Arnaud Dolmen La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Jacques Schwarz-Bart, Reggie Washington & Arnaud Dolmen

Vendredi 6 février 2026 de 19h à 22h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

The Harlem Suite

The Harlem Suite est un rêve d’enfant, celui de venir à New York depuis la Guadeloupe, la petite île de Jacques Schwartz-Bart, et de devenir musicien de jazz. Les airs et les arrangements ont été écrits pour célébrer chaque étape de ce voyage périlleux mais gratifiant, au cours des 20 années passées dans ce quartier emblématique de New York. De nombreuses chansons s’inspirent de la dure réalité humaine reflétée dans les vies privées de droits des Noirs en milieu urbain, tout en rendant hommage à l’histoire de Harlem en tant que lieu de naissance de plusieurs révolutions musicales.



Contrairement à la plupart de ses travaux antérieurs, cet opus n’est pas ancré dans les grooves afro-caribéens. Il porte néanmoins la marque de polyrythmies dialoguant avec des mélodies lyriques, tout en embrassant l’esthétique du jazz moderne américain, y compris son mélange le plus récent de grooves hip hop et d’improvisation. Tout au long de ce disque, il a voulu peindre une fresque moderne riche en couleurs, tout en restant fidèle à la tradition africaine de la musique comme source de guérison et d’élévation spirituelle.



Jacques Schwarz-Bart saxophone

Reggie Washington contrebasse

Arnaud Dolmen batterie .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

