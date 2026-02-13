JAD WIO – CHARLES DE GOAL (post punk et glam), La Loco, Quimperlé

JAD WIO – CHARLES DE GOAL (post punk et glam) Samedi 21 février, 20h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:00:00+01:00 – 2026-02-22T03:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:00:00+01:00 – 2026-02-22T03:00:00+01:00

Samedi 21 février Show : 21h00

20h00-03h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF :15 à 20€

JAD WIO

Légende vivante du New Wave Made In France des années 90 mené par le charismatique Denis Bortek, le groupe a ressorti sa légendaire boîte à rythmes TR-707, son clavier analogique SH-101 et en a profité pour dépoussiérer de surprenants instruments comme des ondes Martenot, de grands orgues ou encore de la flûte traversière pour leur toute dernière galette. Entre glam rock, rock gothique, électro rock et Batcave, c’est un voyage onirique et décalé que Jad Wio va nous envoyer à mach 3 en ce mois frileux de février !

https://www.youtube.com/watch?v=HLIMqz1J5vw

CHARLES DE GOAL

Les iconoclastes du punk rock Français Charles de Goal assureront la première partie !

https://youtu.be/bAY-NcnapGs

Une soirée placée sous le signe du post punk et du glam ! Qui dit mieux ?!!!

https://www.facebook.com/events/2135252330217536/

Samedi 21 février Show : 21h00