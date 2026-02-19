Jad Wio + Kino Frontera Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Jad Wio + Kino Frontera

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

2026-03-07 20:30:00

Concert rock

JAD WIO

[Rock | France]



Denis Bortek est l’âme de Jad Wio, groupe culte issu de la scène underground des années 80. Figure singulière du rock français, il a développé un univers avant-gardiste élégant, romantique et glamour. Avec sa plume personnelle, son timbre profond et son allure androgyne, il bouscule les codes et trace une œuvre libre, toujours en mouvement.



Aujourd’hui, Jad Wio sur scène c’est Bat Kat et Vox entourant Denis Bortek au centre un projet toujours audacieux et résolument contemporain, qui prendra vie sur scène lors d’un concert au Molotov à Marseille le 7 mars prochain.





KINO FRONTERA

[Rock | Marseille]



Twice upon a time a tapé dans l’oreille du mythique label rock Closer Records, et on y trouve la fine fleur du rock marseillais Michel Basly, guitariste des Cowboys From Outerspace, Paul Milhaud alias Sonic Polo (Holy Curse et bien sûr No Jazz Quartet) et Jules Henriel (Parade) groupes dont plusieurs ont connu les honneurs de la Feraliste.



Dès la découverte de la prestance étrange et atemporelle du personnage, aux premières notes de sa musique, on imagine écouter un improbable aristocrate rockeur qui, une fois l’heure du thé passée dans son manoir du Kent marseillais, passerait au whisky pour des répètes endiablées au sous-­sol, au milieu de ses guitares vieillies en fût de chêne. Et on sent qu’à minuit, le bal ne sera pas celui des débutantes…



C’est que nous entrons dans un monde à part, rock à la section rythmique d’acier enrobée dans des dentelles pop de velours (assez anglais, le velours). Mais attention, l’homme a plus d’une corde à sa guitare, on trouve diversité et contre­pied à chaque nouveau titre rock direct, pop ironique, poésie électrique brumeuse, ode solaire à la paternité… Et aussi des ballades poignantes qui, par une magie sémantique insaisissable, perdent un L pour devenir des voyages.



Il est des pudeurs musicales qui se baignent de pluie pour y cacher leurs larmes… Elles nous susurrent que les grandes démonstrations sont vulgaires quand on sait faire ressentir. Qu’il existe des porte­voix qui ont la puissance d’une nuance, et des empires grands de quelques points de chair de poule.

C’est ici, vous y êtes. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rock concert

