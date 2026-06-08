JADE DANSE LE SHOW DES ADHÉRENTS Jade Bowling Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

JADE DANSE LE SHOW DES ADHÉRENTS

Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Jade Danse vous invite à une soirée rythmée et conviviale placée sous le signe de la danse ! Les Adhérents font leur show (salsa, batchata, Kizomba).

Au programme

21h30 | Sho

22h30 | Soiréesalsa, batchata, Kizomba.

Tarif Entrée gratuite, ouverte à toutes et tous.

Contact M. LEBEL au 06 95 96 71 44

Courriel jadefestival.danse@gmail.com

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Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire jadefestival.danse@gmail.com

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English :

L’événement JADE DANSE LE SHOW DES ADHÉRENTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin