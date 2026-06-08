JADE DANSE LE SHOW DES ADHÉRENTS Jade Bowling Saint-Brevin-les-Pins
JADE DANSE LE SHOW DES ADHÉRENTS Jade Bowling Saint-Brevin-les-Pins samedi 20 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
JADE DANSE LE SHOW DES ADHÉRENTS
Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Jade Danse vous invite à une soirée rythmée et conviviale placée sous le signe de la danse ! Les Adhérents font leur show (salsa, batchata, Kizomba).
Au programme
21h30 | Sho
22h30 | Soiréesalsa, batchata, Kizomba.
Tarif Entrée gratuite, ouverte à toutes et tous.
Contact M. LEBEL au 06 95 96 71 44
Courriel jadefestival.danse@gmail.com
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Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire jadefestival.danse@gmail.com
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English :
L’événement JADE DANSE LE SHOW DES ADHÉRENTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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