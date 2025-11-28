Jäde & friends La Place Paris

JÄDE

Jäde s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène musicale française actuelle. À mi-chemin entre R’n’B, pop et rap, l’artiste développe un univers intime, espiègle, mélancolique et audacieux, porté par une écriture brute et sans détour.

Repérée avec la mixtape Romance en 2022, Jäde s’impose avec Les Malheurs de Jäde, son premier album paru en 2024. Elle avait alors posé les bases d’une identité musicale hybride et assumée, entre néo R’n’B électro, break beat et confessions ultra personnelles. Ce disque-confession aux allures de journal intime racontait ses amours déçues, ses insomnies, ses séances chez la psy et sa soif d’indépendance artistique.

Mais Jäde est déjà ailleurs. Un an après ce premier projet, elle revient avec un nouvel EP dans lequel elle continue d’explorer les contradictions de l’intime; cette fois entre passion et détachement, entre lucidité crue et sensualité assumée. Inspirée par les années 2000, tant visuellement que musicalement, elle y convoque l’univers glamour et libre de Sex and the City, croisant R’n’B nostalgique, pop lumineuse et une modernité urbaine qui lui est propre.

Les morceaux, tous ancrés dans le décor vivant de Paris, racontent des histoires d’amour jouées avec panache et autodérision. La capitale, qu’elle a découverte à 18 ans et qui l’a marquée à vie, devient le théâtre de récits sentimentaux parfois tendres, parfois mordants, mais toujours sincères.

Formée au multimédia, artiste « de l’ordinateur », Jäde compose, écrit, produit, façonne aussi bien le son que l’image de sa musique. Elle puise son inspiration aussi bien chez Ciara, Lauryn Hill, Barbara, que dans la nouvelle vague du R’n’B et du rap français. À la fois introspective et détachée, caustique et vulnérable, elle incarne une nouvelle scène féminine, libre, digitale et affranchie des genres.

Avec ce nouveau chapitre, Jäde continue de brouiller les pistes et de construire une œuvre sincère, générationnelle, dans laquelle les cœurs brisés deviennent des hymnes, et les doutes des refrains à fredonner.

LA PLACE

Centre culturel et d’expression dédié au hip-hop à Paris, La Place est un lieu vivant dont la mission est de promouvoir l’ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement culturel. À travers ses actions de diffusion, de transmission, et d’accompagnement, La Place favorise et encourage la création sous toutes ses formes : musique, danse, graffiti, image et audiovisuel.

Retrouvez Jäde en concert inédit à La Place le 28 Novembre 2025 !

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/jade-friends