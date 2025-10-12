JADMania, la Musicale Comédie Atrium de Dax Dax
Atrium de Dax 1 cour Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
JADMANIA le 4ème show de la troupe de la JAD, où les comédies musicales prennent vie !
2 représentations: samedi 11 octobre à 20 h 30 et dimanche 12 octobre à 15 h
Chant, danse, rires et émotions un show haut en couleurs où l’énergie et l’enthousiasme de la troupe vous feront vibrer.
Un spectacle convivial et festif, à partager en famille ou entre amis, qui promet de laisser des étoiles dans les yeux des petits comme des grands.
Billetterie https://www.helloasso.com/associations/jeanne-d-arc-de-dax-jad .
Atrium de Dax 1 cour Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine artetloisirs.jad@gmail.com
