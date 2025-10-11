J’adore les sorcières Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-11

Conte pour enfants 4 à 10 ans



Moi, j’adore les sorcières ! Toutes les sorcières…Enfants

Moi, j’adore les sorcières ! Toutes les sorcières…



Celles au nez crochu, au chapeau pointu, avec du poil au menton, une verrue sur le front, ou un chat noir comme compagnon… Vous connaissez la chanson. Mais aussi celles qui savent se faire plus discrètes…



Tous les soirs, je lis une ou deux histoires de sorcières avant de m’endormir.



Et aujourd’hui, j’aimerais en partager quelques-unes en te les racontant…



Ça te tente ?



Le samedi 11 octobre à 14h30 et 16h30 .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Tales for children aged 4 to 10



I love witches! All witches?

German :

Märchen für Kinder 4 bis 10 Jahre



Ich liebe Hexen! Alle Hexen?

Italiano :

Narrazione per bambini dai 4 ai 10 anni



Amo le streghe! Tutte le streghe?

Espanol :

Cuentacuentos para niños de 4 a 10 años



Me encantan las brujas ¿Todas las brujas?

