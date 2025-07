Jaegerthal, l’origine d’une industrie sidérurgique Niederbronn-les-Bains

Samedi 2025-09-20 14:30:00

2025-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Découverte du patrimoine industriel de Jaegerthal, berceau d’une grande dynastie les Dietrich.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite à pied et commentaires historiques dans les vestiges industriels de Jaegerthal, berceau depuis 1684 d’une grande dynastie les Dietrich et d’une aventure industrielle hors du commun. 0 .

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Discover the industrial heritage of Jaegerthal, birthplace of the Dietrich dynasty.

German :

[Entdeckung des industriellen Erbes von Jaegerthal, der Wiege einer großen Dynastie, der Dietrichs.

Italiano :

[Scoprite il patrimonio industriale di Jaegerthal, luogo di nascita della dinastia Dietrich.

Espanol :

[DÍAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Descubra el patrimonio industrial de Jaegerthal, cuna de la dinastía Dietrich.

