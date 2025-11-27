JAEL PRADEY AU CHAT NOIR Nantes

JAEL PRADEY AU CHAT NOIR Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 18:30 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Jael Padrey est un DJ parisien à la fois passionné et exigeant, qui incarne la fusion subtile entre harmonie et chaos au cœur de la scène techno et house. Au programme, un moment de transcendance sensorielle où la musique devient langage et émotion partagée.Techno progressive qui promet d’explorer encore plus loin l’alchimie délicate entre mélodies et rythmes puissants.

AU CHAT NOIR Nantes 44000