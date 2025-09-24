J’agis pour la nature du Val d’Auron Bourges

Début : 2025-09-24

fin : 2025-10-04

Agissez pour la biodiversité des Espaces Naturels Sensibles !

Rejoignez-nous pour entretenir une zone humide essentielle à la faune et la flore locales. Ensemble, préservons ce site naturel d’intérêt européen !

Nous recherchons des bénévoles motivés pour l’entretien d’une zone humide, afin de la maintenir en parfait état pour la biodiversité. Des tâches simples comme l’entretien des fossés et la coupe d’arbustes seront réalisées avec des outils fournis. Venez agir concrètement tout en partageant un moment convivial et productif dans un cadre naturel unique. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Take action for the biodiversity of Espaces Naturels Sensibles!

Join us in maintaining a wetland essential to local flora and fauna. Together, let’s preserve this natural site of European interest!

German :

Handeln Sie für die Biodiversität der Espaces Naturels Sensibles!

Schließen Sie sich uns an, um ein Feuchtgebiet zu pflegen, das für die lokale Fauna und Flora von entscheidender Bedeutung ist. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Naturschutzgebiet von europäischem Interesse bewahren!

Italiano :

Agite per proteggere la biodiversità di aree naturali sensibili!

Unisciti a noi per mantenere una zona umida essenziale per la flora e la fauna locali. Insieme, preserviamo questo sito naturale di interesse europeo!

Espanol :

¡Actúa para proteger la biodiversidad de zonas naturales sensibles!

Únete a nosotros para mantener un humedal esencial para la flora y la fauna locales. Juntos, ¡conservemos este paraje natural de interés europeo!

