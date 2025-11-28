J’agis pour réduire Ciné-débat Les Roues de l’avenir Plan B Gond-Pontouvre

J’agis pour réduire Ciné-débat Les Roues de l’avenir

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Venez assister à la projection du film Les Roues de l’Avenir , suivie d’une conférence sur la place du vélo et la mobilité dans notre société. Un rendez-vous inspirant pour imaginer nos déplacements de demain.

English :

Join us for a screening of the film Les Roues de l?Avenir , followed by a conference on the place of bicycles and mobility in our society. An inspiring event to help us imagine tomorrow?s mobility.

German :

Besuchen Sie die Vorführung des Films Les Roues de l’Avenir (Die Räder der Zukunft), gefolgt von einer Konferenz über den Stellenwert des Fahrrads und die Mobilität in unserer Gesellschaft. Ein inspirierender Termin, um sich vorzustellen, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden.

Italiano :

Partecipate alla proiezione del film Wheels of the Future , seguita da una conferenza sul ruolo della bicicletta e della mobilità nella nostra società. È un’occasione stimolante per pensare al modo in cui viaggeremo in futuro.

Espanol :

Asista a la proyección de la película Ruedas del futuro , seguida de una charla sobre el lugar de la bicicleta y la movilidad en nuestra sociedad. Es una oportunidad inspiradora para reflexionar sobre la forma en que viajaremos en el futuro.

