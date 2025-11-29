J’agis pour réduire Conférence Fast Fashion, le vrai prix de nos vêtements de Isabelle Serro Plan B Gond-Pontouvre

J’agis pour réduire Conférence Fast Fashion, le vrai prix de nos vêtements de Isabelle Serro

Plan B 186 Route de Paris Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Des vêtements, achetés en un clic, portés parfois une seule fois… Derrière ce rythme effréné se cache une réalité que l’on ignore souvent. Isabelle Serro nous emmène au cœur de la fast fashion un voyage qui révèle l’impact de nos choix vestimentaires.

.

Plan B 186 Route de Paris Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 82 28 88

English :

Clothes, bought at the click of a button, sometimes worn just once? Behind this frenetic pace lies a reality we often ignore. Isabelle Serro takes us to the heart of fast fashion: a journey that reveals the impact of our clothing choices.

German :

Kleidung, die mit einem Klick gekauft und manchmal nur einmal getragen wird? Hinter diesem rasanten Tempo verbirgt sich eine Realität, die wir oft nicht kennen. Isabelle Serro nimmt uns mit auf eine Reise in die Welt der Fast Fashion und zeigt uns, welche Auswirkungen unsere Kleidungswahl hat.

Italiano :

Vestiti acquistati con un semplice clic, a volte indossati una sola volta? Dietro questo ritmo frenetico si nasconde una realtà di cui spesso non siamo consapevoli. Isabelle Serro ci porta nel cuore della fast fashion: un viaggio che rivela l’impatto delle nostre scelte di abbigliamento.

Espanol :

¿Ropa que se compra a golpe de clic y que a veces sólo se lleva una vez? Detrás de este ritmo frenético se esconde una realidad que a menudo desconocemos. Isabelle Serro nos lleva al corazón de la moda rápida: un viaje que revela el impacto de nuestras elecciones a la hora de vestir.

L’événement J’agis pour réduire Conférence Fast Fashion, le vrai prix de nos vêtements de Isabelle Serro Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême