J’agis pour réduire Conférence Où vous nos déchets électriques et électroniques ? Plan B Gond-Pontouvre

Plan B 186 route de Paris Gond-Pontouvre Charente

Début : 2025-11-24 18:30:00

fin : 2025-11-24

2025-11-24

Venez participer à la conférence animée par M. Samuel Herve de la SIRMET. Découvrez comment les filières de recyclage transforment nos appareils usagés et quels enjeux environnementaux soulèvent ces derniers.



Sur inscription.

English :

Come and take part in the conference hosted by Samuel Herve from SIRMET. Find out how recycling processes transform our used appliances, and what environmental issues they raise.



Registration required.

German :

Nehmen Sie an der Konferenz teil, die von Herrn Samuel Herve von SIRMET geleitet wird. Erfahren Sie, wie die Recyclingwege unsere Altgeräte umwandeln und welche Umweltfragen dabei aufgeworfen werden.



Um Anmeldung wird gebeten.

Italiano :

Partecipate alla conferenza condotta da Samuel Herve di SIRMET. Scoprite come i processi di riciclaggio trasformano i nostri elettrodomestici usati e quali problemi ambientali sollevano.



È richiesta la registrazione.

Espanol :

Participe en la conferencia dirigida por Samuel Herve, de SIRMET. Descubra cómo los procesos de reciclaje transforman nuestros aparatos usados y qué problemas medioambientales plantean.



Inscripción obligatoria.

