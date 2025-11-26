J’agis pour réduire Escape Game Mission 5R-0D Calitom Mornac

J’agis pour réduire Escape Game Mission 5R-0D

Calitom 19 route du Lac des Saules Mornac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Un laboratoire clandestin a mis au point une machine capable de faire disparaître les déchets ! Pour d’obscures raisons, ils ne souhaitent pas sa découverte et ont programmé son autodestruction. Vous devrez l’empêcher et révéler cette invention !

.

Calitom 19 route du Lac des Saules Mornac 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 800 50 04 29

English :

A clandestine laboratory has developed a machine capable of making waste disappear! For obscure reasons, they don’t want it to be discovered and have programmed it to self-destruct. You’ll have to stop them and reveal this invention!

German :

Ein Untergrundlabor hat eine Maschine entwickelt, die Abfall verschwinden lassen kann! Aus unerfindlichen Gründen wollen sie nicht, dass diese Maschine entdeckt wird, und haben ihre Selbstzerstörung programmiert. Du musst das verhindern und die Erfindung enthüllen!

Italiano :

Un laboratorio clandestino ha sviluppato una macchina in grado di far sparire i rifiuti! Per ragioni oscure, non vogliono che venga scoperta e l’hanno programmata per autodistruggersi. Il vostro compito è quello di fermarli e rivelare questa invenzione!

Espanol :

Un laboratorio clandestino ha desarrollado una máquina capaz de hacer desaparecer los residuos Por oscuras razones, no quieren que se descubra y la han programado para que se autodestruya. ¡Tu trabajo consiste en detenerlos y desvelar este invento!

L’événement J’agis pour réduire Escape Game Mission 5R-0D Mornac a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême