J’agis pour réduire Exposition photographique de la reporter Isabelle Serro Destination finale, de notre dressing à l’océan Plan B Gond-Pontouvre

J’agis pour réduire Exposition photographique de la reporter Isabelle Serro Destination finale, de notre dressing à l’océan

Plan B 186 route de Paris Gond-Pontouvre Charente

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Saviez-vous que chaque jour, des tonnes de vêtements de seconde main venus du monde entier s’entassent au Ghana ? Derrière les couleurs vives et l’effervescence de ce marché, se cache une autre réalité celle de la surconsommation et de ses conséquences.

Plan B 186 route de Paris Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 82 50

Did you know that every day, tons of second-hand clothes from all over the world pile up in Ghana? Behind the bright colors and bustle of this market lies another reality: that of overconsumption and its consequences.

Wussten Sie, dass sich in Ghana jeden Tag Tonnen von Secondhand-Kleidung aus der ganzen Welt stapeln? Hinter den bunten Farben und dem geschäftigen Treiben auf diesem Markt verbirgt sich eine andere Realität: die des übermäßigen Konsums und seiner Folgen.

Sapevate che ogni giorno in Ghana si accumulano tonnellate di abiti usati provenienti da tutto il mondo? Dietro i colori vivaci e il trambusto di questo mercato si nasconde un’altra realtà: quella del consumo eccessivo e delle sue conseguenze.

¿Sabías que cada día se amontonan en Ghana toneladas de ropa de segunda mano procedente de todo el mundo? Detrás de los colores vivos y el bullicio de este mercado se esconde otra realidad: la del consumo excesivo y sus consecuencias.

