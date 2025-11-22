J’agis pour réduire Jeu de piste geocaching Plan B Gond-Pontouvre

J’agis pour réduire Jeu de piste geocaching

Plan B 186 route de Paris Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Participez à un jeu de piste version Geocaching pour comprendre les enjeux de la réduction des déchets ! Avec Progcy, l’application gratuite qui permet de récompenser les gestes éco-responsables des charentais, et Trizzy, acteur du zéro-déchet.

.

Plan B 186 route de Paris Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 82 50

English :

Take part in a Geocaching-style treasure hunt to understand the challenges of waste reduction! With Progcy, the free application that rewards the eco-responsible actions of the people of Charente, and Trizzy, a zero waste player.

German :

Nehmen Sie an einer Geocaching-Schnitzeljagd teil, um die Herausforderungen der Abfallvermeidung zu verstehen! Mit Progcy, der kostenlosen App, mit der die umweltbewussten Gesten der Bewohner der Charente belohnt werden können, und Trizzy, einem Akteur im Bereich der Abfallvermeidung.

Italiano :

Partecipate a una caccia al tesoro in stile Geocaching per scoprire cosa c’è in gioco quando si tratta di ridurre i rifiuti! Con Progcy, l’applicazione gratuita che premia le azioni eco-responsabili degli abitanti della Charente, e Trizzy, un giocatore a rifiuti zero.

Espanol :

Participe en una búsqueda del tesoro al estilo Geocaching para descubrir lo que está en juego cuando se trata de reducir los residuos Con Progcy, la aplicación gratuita que recompensa las acciones eco-responsables de los habitantes de Charente, y Trizzy, un jugador cero residuos.

L’événement J’agis pour réduire Jeu de piste geocaching Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême