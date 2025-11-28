J’agis pour réduire Loto fringues avec Charente Nature Plan B Gond-Pontouvre

J’agis pour réduire Loto fringues avec Charente Nature

Plan B 186 Route de Paris Gond-Pontouvre Charente

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Réduisez l’impact de votre dressing ! Venez troquer des vêtements dans une ambiance ludique. Un loto amusant pour découvrir des pépites et réduire l’impact de son dressing.



Sur réservation.

Plan B 186 Route de Paris Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 95 92 93 scaillaud@charente-nature.org

English :

Reduce the impact of your dressing room! Come and swap clothes in a fun atmosphere. A fun lotto to discover nuggets and reduce the impact of your dressing room.



Reservations required.

German :

Reduzieren Sie die Auswirkungen Ihres Kleiderschranks! Tauschen Sie in einer spielerischen Atmosphäre Kleidung ein. Ein lustiges Lotto, bei dem Sie Nuggets entdecken und die Auswirkungen Ihres Kleiderschranks reduzieren können.



Nur mit Reservierung.

Italiano :

Riducete l’impatto del vostro guardaroba! Venite a scambiarvi i vestiti in un’atmosfera divertente. È un modo divertente per scoprire le novità e ridurre l’impatto del vostro guardaroba.



È necessaria la prenotazione.

Espanol :

¡Reduce el impacto de tu vestuario! Ven a intercambiar ropa en un ambiente divertido. Es una forma divertida de descubrir las novedades y reducir el impacto de tu armario.



Es necesario reservar.

