J’agis pour réduire Visite du centre de tri Atrion Centre de tri Atrion Mornac

J’agis pour réduire Visite du centre de tri Atrion

Centre de tri Atrion 131 Route de Bois Grollet Mornac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 18:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Entrez dans les coulisses de votre poubelle jaune pour une visite guidée tout public, adultes comme enfants, au travers d’un parcours jalonné de vidéos, ateliers, jeux et panoramas.



Sur inscription. À partir de 8 ans.

.

Centre de tri Atrion 131 Route de Bois Grollet Mornac 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 800 50 04 29

English :

Go behind the scenes of your yellow garbage can on a guided tour for adults and children alike, featuring videos, workshops, games and panoramic views.



Registration required. Ages 8 and up.

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen Ihrer gelben Tonne und besuchen Sie einen Rundgang mit Videos, Workshops, Spielen und Panoramen für Erwachsene und Kinder.



Eine Anmeldung ist erforderlich. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Date un’occhiata al dietro le quinte del vostro bidone giallo con una visita guidata per adulti e bambini, con video, laboratori, giochi e viste panoramiche.



È richiesta la registrazione. Per bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Conozca los entresijos de su contenedor amarillo en una visita guiada para adultos y niños, con vídeos, talleres, juegos y vistas panorámicas.



Inscripción obligatoria. Para niños a partir de 8 años.

L’événement J’agis pour réduire Visite du centre de tri Atrion Mornac a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême