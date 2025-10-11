THE CONGOS – Le RACK’AM Bretigny Sur Orge

THE CONGOS – Le RACK’AM Bretigny Sur Orge samedi 11 octobre 2025.

THE CONGOS Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

The Congos – L’âme vivante du reggae roots !Groupe mythique de la scène jamaïcaine, The Congos sont l’un des rares ensembles à avoir conservé leur formation d’origine depuis les années 70. Sur scène, leur unité impressionne : chaque concert devient une véritable célébration rasta, vibrante et habitée.Cedric Myton, Ashanti Roy, Watty Burnett et Talash incarnent un reggae authentique, fidèle à ses racines spirituelles et sociales. Leur légende s’est forgée autour de l’album culte « Heart of the Congos », produit par Lee Scratch Perry, avec des morceaux phares comme « La La Bam Bam », « Congo Man » ou l’incontournable « Fisherman », classé par Rolling Stone parmi les plus grands titres reggae de tous les temps.Un moment rare, puissant, et profondément vivant vous attend au Rack’am !Première partie : RAWB

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91