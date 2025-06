J’ai 10 ans, J’ai 100 ans Châtelaudren-Plouagat 28 juin 2025 14:00

Côtes-d’Armor

J'ai 10 ans, J'ai 100 ans Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-06-28

2025 sera une année de double célébration pour Leff Armor communauté qui fêtera les 10 ans du Petit Écho de la Mode, pôle culturel et les 100 ans de l’ouverture de l’imprimerie en 1925. À l’occasion de ce double anniversaire, le service culturel de Leff Armor communauté propose de mettre en lumière différentes vies du lieu depuis son ouverture à aujourd’hui. Pour ce, 5 artistes féminines sont invitées à poser un regard sur Le Petit Écho de la Mode à travers des productions d’œuvres plastiques, littéraires, théâtrales et documentaires qu’elles créeront et présenteront dans une programmation de juillet à décembre 2025.

Les 5 artistes invitées pour ce projet sont :

Diane Giorgis Dramaturge, comédienne et metteuse en scène (Saint-Brieuc)

Clara-Luce Peyo Autrice, metteuse en scène et réalisatrice (Rennes)

Stéphanie Pommeret Plasticienne, photographe (Saint-Brieuc)

Audrey Lasbleiz Réalisatrice documentaire (Plélo)

Isabelle Vaillant Photographe, écriture (Saint-Brieuc)

Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 26 40

