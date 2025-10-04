J’ai déjà vu un mur tomber Crépy-en-Valois

J’ai déjà vu un mur tomber

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

L’histoire d’un triangle amoureux, dans le monde de la musique.

Depuis la fin des années 1960 à Berlin-Est, où le rideau de fer coupe l’Europe en deux jusqu’au Moyen-Orient de nos jours.

Sortie de résidence

Théâtre

Texte Violaine Arsac

Par le Théâtre des Possibles

L’histoire d’un triangle amoureux, dans le monde de la musique.

Depuis la fin des années 1960 à Berlin-Est, où le rideau de fer coupe l’Europe en deux jusqu’au Moyen-Orient de nos jours.

Sortie de résidence

Théâtre

Texte Violaine Arsac

Par le Théâtre des Possibles .

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

The story of a love triangle in the world of music.

From East Berlin in the late 1960s, when the Iron Curtain cut Europe in two, to the Middle East today.

Out of residency

Theater

Text by Violaine Arsac

By Théâtre des Possibles

German :

Die Geschichte einer Dreiecksbeziehung in der Welt der Musik.

Von den späten 1960er Jahren in Ostberlin, als der Eiserne Vorhang Europa in zwei Hälften teilte, bis in den Nahen Osten unserer Tage.

Verlassen des Wohnheims

Theater

Text Violaine Arsac

Durch das Théâtre des Possibles

Italiano :

La storia di un triangolo amoroso nel mondo della musica.

Dalla fine degli anni ’60 a Berlino Est, quando la cortina di ferro tagliava in due l’Europa, al Medio Oriente di oggi.

Fuori residenza

Teatro

Testo di Violaine Arsac

A cura del Théâtre des Possibles

Espanol :

La historia de un triángulo amoroso en el mundo de la música.

Desde finales de los sesenta en Berlín Este, cuando el Telón de Acero cortaba Europa en dos, hasta el Oriente Próximo de hoy.

Fuera de la residencia

Teatro

Texto de Violaine Arsac

Por el Théâtre des Possibles

L’événement J’ai déjà vu un mur tomber Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Valois