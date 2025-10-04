J’ai déjà vu un mur tomber Crépy-en-Valois
J’ai déjà vu un mur tomber Crépy-en-Valois vendredi 10 avril 2026.
J’ai déjà vu un mur tomber
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
L’histoire d’un triangle amoureux, dans le monde de la musique.
Depuis la fin des années 1960 à Berlin-Est, où le rideau de fer coupe l’Europe en deux jusqu’au Moyen-Orient de nos jours.
Sortie de résidence
Théâtre
Texte Violaine Arsac
Par le Théâtre des Possibles
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
The story of a love triangle in the world of music.
From East Berlin in the late 1960s, when the Iron Curtain cut Europe in two, to the Middle East today.
Out of residency
Theater
Text by Violaine Arsac
By Théâtre des Possibles
German :
Die Geschichte einer Dreiecksbeziehung in der Welt der Musik.
Von den späten 1960er Jahren in Ostberlin, als der Eiserne Vorhang Europa in zwei Hälften teilte, bis in den Nahen Osten unserer Tage.
Verlassen des Wohnheims
Theater
Text Violaine Arsac
Durch das Théâtre des Possibles
Italiano :
La storia di un triangolo amoroso nel mondo della musica.
Dalla fine degli anni ’60 a Berlino Est, quando la cortina di ferro tagliava in due l’Europa, al Medio Oriente di oggi.
Fuori residenza
Teatro
Testo di Violaine Arsac
A cura del Théâtre des Possibles
Espanol :
La historia de un triángulo amoroso en el mundo de la música.
Desde finales de los sesenta en Berlín Este, cuando el Telón de Acero cortaba Europa en dos, hasta el Oriente Próximo de hoy.
Fuera de la residencia
Teatro
Texto de Violaine Arsac
Por el Théâtre des Possibles
