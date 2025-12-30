J’AI ENVIE DE TOI GRAND THEATRE 3T Toulouse

J’AI ENVIE DE TOI Début : 2026-03-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 6 personnages de Sébastien Castro. Mise en scène de José Paul.L’histoire:Se tromper de destinataire en envoyant un texto, ça peut être gênant. Surtout quand votre ex, qui n’arrive pas à vous oublier, reçoit J’ai envie de toi , message destiné à votre nouvelle conquête… Et lorsqu’au même instant votre voisin, qui garde des séniors à domicile, fait irruption chez vous après avoir abattu la cloison qui séparait les deux appartements, la soirée peut vite déraper !

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31