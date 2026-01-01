J’AI ENVIE DE TOI CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
J’AI ENVIE DE TOI CAFE THEATRE LES 3T Toulouse jeudi 29 janvier 2026.
J’AI ENVIE DE TOI
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-01-29 20:00:00
fin : 2026-01-29 21:15:00
2026-01-29 2026-02-20 2026-02-21 2026-03-06 2026-04-11 2026-04-25
Se tromper de destinataire en envoyant un texto, ça peut être gênant. Surtout quand votre ex, qui n’arrive pas à vous oublier, reçoit J’ai envie de toi , message destiné à votre nouvelle conquête…
Et lorsqu’au même instant votre voisin, qui garde des séniors à domicile, fait irruption chez vous après avoir abattu la cloison qui séparait les deux appartements, la soirée peut vite déraper ! 25 .
English :
Texting the wrong person can be embarrassing. Especially when your ex, who can’t get over you, receives I want you , a message intended for your new conquest…
L’événement J’AI ENVIE DE TOI Toulouse a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE