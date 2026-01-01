J’AI ENVIE DE TOI CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

J’AI ENVIE DE TOI

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 21:15:00

2026-01-29 2026-02-20 2026-02-21 2026-03-06 2026-04-11 2026-04-25

Se tromper de destinataire en envoyant un texto, ça peut être gênant. Surtout quand votre ex, qui n’arrive pas à vous oublier, reçoit J’ai envie de toi , message destiné à votre nouvelle conquête…

Et lorsqu’au même instant votre voisin, qui garde des séniors à domicile, fait irruption chez vous après avoir abattu la cloison qui séparait les deux appartements, la soirée peut vite déraper ! 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

English :

Texting the wrong person can be embarrassing. Especially when your ex, who can’t get over you, receives I want you , a message intended for your new conquest…

