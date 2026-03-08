J’ai les boules Slam Party Chemin de Garalaban Allauch

J’ai les boules Slam Party

Samedi 11 avril 2026.

À 16h00. Chemin de Garalaban Boulodrome La Boule de Craie Allauch Bouches-du-Rhône

Slam party Entrée gratuite

Slam Party sur terrains de pétanque



Parce que dans le Sud, la pétanque est le lieu par excellence de la rencontre et de la tchatche, ALLERS VERS a commandé́ au musicien slameur, Iraka, un spectacle pour terrains de pétanque.

Épaulé par la DJ compositrice électro Mila Necchella, Iraka a écrit J’ai les boules, une pièce hybride singulière, un mezze composé de textes déclamés, de chansons et d’envolées musicales électroniques.

Avec de beaux moments de confession, J’ai les boules tire dans plusieurs directions, mais jamais loin de la méditerranée, dans sa splendeur et ses excès, entre le rire et la colère.

J’ai les boules se jouera là où tout le monde a les siennes dans les cercles de pétanque !



Parmi les rires et les expressions désuètes.

Le fair-play et les joueurs et joueuses vexées.

Nous ferons exploser les paillettes et la tristesse.

Nous pointerons ce qui nous rend humains

et nous tirerons toutes les conséquences.





Poète, auteur, slameur, Iraka produit une musique à la croisée du rap, du slam et de l’électronique. Depuis 2004 il a sorti 7 albums et Eps et a créé SurMoi en novembre 2024, forme théâtrale pour la scène.

Mila Necchella est une figure montante de la scène électronique marseillaise. Exploratrice sonore, elle tisse des ponts entre les cultures club du monde entier et façonne des sets hybrides où bass music et énergies rave se rencontrent avec une précision redoutable.





Distribution

Écriture, voix, apports musicaux : Iraka

Musique, Djaying : Mila Necchella

Regard extérieur, mise en scène : Anouck Couvrat

Durée 40 minutes

Tout public



Production

Théâtre du Gymnase dans le cadre d’ALLER VERS, avec le soutien de la Métropole Aix Marseille Provence et du Conseil Départemental des Bouches du Rhône. .

Chemin de Garalaban Boulodrome La Boule de Craie Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Slam party Free admission

