J’ai les boules slam party sur des terrains de pétanque à Marseille Saint Barnabé Endoume Saint Jérôme Saint-Pierre Les Aygalades Marseille 1er Arrondissement

J’ai les boules slam party sur des terrains de pétanque à Marseille

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 19h.

Cercle de Saint Barnabé

29 rue Série, 13012 Marseille.

Samedi 4 avril 2026 à partir de 12h et à partir de 18h30.

12h00 Boule des vents

Rue Font de vents, 13002 Marseille



18h30 Boulodrome Targuist

35 trav. Targuist, 13007 Marseille.

Mardi 14 avril 2026 à partir de 18h.

Boulodrome de Centrale méditerranée

38 rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille.

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 19h.

Le Talus

603, 623 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille

(adhésion à prix libre pour le public).

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 19h.

Lieux Publics, Cité des arts de la rue

225 Avenue Ibrahim Ali (ex, avenue des Aygalades), 13015 Marseille.

Spectacle slam et électro joué sur un terrain de pétanque ! J’ai les boules transforme le boulodrome en scène vivante où poésie, musique électronique et esprit méditerranéen se rencontrent.

Parce que dans le Sud, la pétanque est le lieu par excellence de la rencontre et de la tchatche, le projet ALLER VERS a commandé au musicien-slameur Iraka un spectacle spécialement conçu pour les terrains de pétanque.



Le duo d’artistes, composé d’Iraka et de Mila Necchella (DJ et compositrice électro), unissent leurs talents pour transformer ces terrains en scènes vivantes, où la poésie slamée rencontre l’électro.



J’ai les boules est un mezze artistique, un mélange savoureux de textes déclamés, de chansons et d’envolées musicales électroniques. Entre confessions intimes et éclats de vie, cette création tire dans plusieurs directions, sans jamais s’éloigner de la Méditerranée, dans sa splendeur comme dans ses excès, entre rire et colère.



J’ai les boules se jouera là où tout le monde a les siennes dans les cercles de pétanque !



Parmi les rires et les expressions désuètes.

Le fair-play et les joueurs et joueuses vexées.

Nous ferons exploser les paillettes et la tristesse.

Nous pointerons ce qui nous rend humains

et nous tirerons toutes les conséquences.





Poète, auteur, slameur, Iraka produit une musique à la croisée du rap, du slam et de l’électronique. Depuis 2004 il a sorti 7 albums et Eps et a créé SurMoi en novembre 2024, forme théâtrale pour la scène.



Mila Necchella est une figure montante de la scène électronique marseillaise. Exploratrice sonore, elle tisse des ponts entre les cultures club du monde entier et façonne des sets hybrides où bass music et énergies rave se rencontrent avec une précision redoutable.







Une production du Théâtre Gymnase-Bernardines .

Une production du Théâtre Gymnase-Bernardines.

