J’ai les boules Slam Party sur terrains de pétanque Esplanade du Séquier Barbentane

J’ai les boules Slam Party sur terrains de pétanque

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 19h. Esplanade du Séquier Boulodrome de l’Esplanade du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Spectacle slam et électro joué sur un terrain de pétanque ! J’ai les boules transforme le boulodrome en scène vivante où poésie, musique électronique et esprit méditerranéen se rencontrent.

Parce que dans le Sud, la pétanque est le lieu par excellence de la rencontre et de la tchatche, le projet ALLER VERS a commandé au musicien-slameur Iraka un spectacle spécialement conçu pour les terrains de pétanque.



Le duo d’artistes, composé d’Iraka et de Mila Necchella (DJ et compositrice électro), unissent leurs talents pour transformer ces terrains en scènes vivantes, où la poésie slamée rencontre l’électro.



J’ai les boules est un mezze artistique, un mélange savoureux de textes déclamés, de chansons et d’envolées musicales électroniques. Entre confessions intimes et éclats de vie, cette création tire dans plusieurs directions, sans jamais s’éloigner de la Méditerranée, dans sa splendeur comme dans ses excès, entre rire et colère.



J’ai les boules se jouera là où tout le monde a les siennes dans les cercles de pétanque !



Parmi les rires et les expressions désuètes.

Le fair-play et les joueurs et joueuses vexées.

Nous ferons exploser les paillettes et la tristesse.

Nous pointerons ce qui nous rend humains

et nous tirerons toutes les conséquences.



Poète, auteur, slameur, Iraka produit une musique à la croisée du rap, du slam et de l’électronique. Depuis 2004 il a sorti 7 albums et Eps et a créé SurMoi en novembre 2024, forme théâtrale pour la scène.



Mila Necchella est une figure montante de la scène électronique marseillaise. Exploratrice sonore, elle tisse des ponts entre les cultures club du monde entier et façonne des sets hybrides où bass music et énergies rave se rencontrent avec une précision redoutable. .

Esplanade du Séquier Boulodrome de l’Esplanade du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13 reservation@lestheatres.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A slam and electro show performed on a pétanque court! J’ai les boules transforms the boulodrome into a living stage where poetry, electronic music and Mediterranean spirit meet.

L’événement J’ai les boules Slam Party sur terrains de pétanque Barbentane a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence