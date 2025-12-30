JAI MINERAL SOUNDZ L’ACCORDEUR St Denis De Pile

JAI MINERAL SOUNDZ Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Jaï // Indo Jamaican Instrumental MusicJAÏ propose un live instrumental original et évolutif, alternant atmosphères indiennes planantes et productions dub aux sonorités électro bien trempées. Plus qu’un concert, c’est une expérience sensorielle qui invite au voyage par la découverte visuelle et sonore d’une multitude d’instruments : sitar, tablas, bulbul tarang, ghatam, flûtes, bols et autres curiosités musicales. Plusieurs collaborations (chanteur.se.s et producteurs) viennent enrichir un set explosif qui fera danser un public éclectique porté par de puissantes basses et de grands coups de delay, le tout mixé en live, rendant chaque concert unique.Mineral Soundz // DubEntre textures gravillonneuses et instruments acoustiques, ce duo bordelais produit un dub profond et organique grâce à une musique qui mêle rythmique et ambiance méditative. En 2025, ils reviennent avec un nouveau projet brut et froid, qu’ils viendront défendre avec énergie !Si vous écoutez : Improvisator Dub, Gary Clunk, OBF

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33