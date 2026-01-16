J’ai pas fini ! Lesponne Beaudéan

J’ai pas fini !

Lesponne BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

En passeur d’histoire, Jean-Claude Botton, accompagné en musique par Fred Pezet, nous invite en douceur et fantaisie sur le chemin de la vie ou le temps de conte et se décompte… Spectacle touchant qui fait naître de belles images.

A partir de 14 ans.

Participation au chapeau .

Lesponne BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 50 53

English :

As a storyteller, Jean-Claude Botton, with musical accompaniment by Fred Pezet, takes us gently and whimsically on the path of life, where time for storytelling is counted down… A touching show that conjures up beautiful images.

