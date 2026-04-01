J’AI PERDU MON COPRS Rue du Pilori Avignonet-Lauragais

Avignonet-Lauragais

J’AI PERDU MON COPRS

Rue du Pilori FOYER RURAL Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Original, drôle, et récompensé aux festivals de Cannes et d’Annecy, ne loupez pas la diffusion de ce très beau film à Avignonet-Lauragais.

Rendez-vous à la médiathèque d’Avignonet Lauragais pour la diffusion du film d’animation J’ai perdu mon corps à 20h30.

A partir de 15 ans

Synopsis

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire… .

Rue du Pilori FOYER RURAL Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 17 08 19 mediatheque@avignonet-lauragais.fr

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English :

Original, funny and awarded at the Cannes and Annecy Film Festivals, don’t miss the screening of this beautiful film in Avignonet-Lauragais.

L’événement J’AI PERDU MON COPRS Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE