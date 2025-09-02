J’ai plusieurs terres Noyon

J’ai plusieurs terres

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Théâtre | Dès 12 ans | Compagnie Yaena

Dans ce seule en scène poignant, Mavikana Badinga relate l’histoire de sa famille sur trois générations, tissant un lien étroit entre son vécu intime et la vaste fresque de l’Histoire. De son grand-père maternel, figure politique gabonaise métisse, à ellemême, gabonaise ayant grandi en Belgique et vivant en France, le spectacle explore les complexités de l’héritage et de l’identité. À travers un récit à la fois documentaire et théâtral, enrichi de danse, de chant, de musique et d’archives, Mavikana soulève des questions essentielles sur la Françafrique. Un spectacle lumineux sur la transmission et la quête d’identité.

Atelier de pratique théâtrale en lien avec ce spectacle à retrouver dans l’onglet Ateliers en famille .

Réservation https://billetterie.noyon.fr/

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

Theater | From age 12 | Compagnie Yaena

In this poignant one-woman show, Mavikana Badinga recounts the story of her family over three generations, weaving a close link between her intimate experience and the vast fresco of history. From her maternal grandfather, a mixed-race Gabonese political figure, to herself, a Gabonese who grew up in Belgium and now lives in France, the show explores the complexities of heritage and identity. Through a narrative that is both documentary and theatrical, enriched by dance, song, music and archive footage, Mavikana raises essential questions about Françafrique. A luminous show about transmission and the quest for identity.

Practical theater workshops linked to this show can be found in the Family workshops tab.

Reservations: https://billetterie.noyon.fr/

German :

Theater | Ab 12 Jahren | Compagnie Yaena

In dieser bewegenden Inszenierung erzählt Mavikana Badinga die Geschichte ihrer Familie über drei Generationen hinweg, wobei sie eine enge Verbindung zwischen ihren intimen Erlebnissen und dem großen Fresko der Geschichte herstellt. Von ihrem Großvater mütterlicherseits, einer gemischtrassigen gabunischen Politikerin, bis zu ihr selbst, einer in Belgien aufgewachsenen und in Frankreich lebenden Gabunerin, untersucht das Stück die Komplexität von Erbe und Identität. Durch eine dokumentarische und zugleich theatralische Erzählung, die mit Tanz, Gesang, Musik und Archivmaterial angereichert ist, wirft Mavikana wesentliche Fragen über die Françafrique auf. Ein leuchtendes Schauspiel über die Weitergabe und die Suche nach Identität.

Theaterpraktische Workshops in Verbindung mit dieser Aufführung finden Sie unter dem Reiter Familien-Workshops .

Reservierung: https://billetterie.noyon.fr/

Italiano :

Teatro | Dall’età di 12 anni | Compagnie Yaena

In questo toccante one-woman show, Mavikana Badinga racconta la storia della sua famiglia attraverso tre generazioni, tessendo uno stretto legame tra la sua esperienza personale e il vasto affresco della storia. Dal nonno materno, figura politica gabonese di razza mista, a lei stessa, gabonese cresciuta in Belgio e ora residente in Francia, lo spettacolo esplora le complessità dell’eredità e dell’identità. Attraverso una narrazione al tempo stesso documentaristica e teatrale, arricchita da danza, canto, musica e filmati d’archivio, Mavikana solleva domande essenziali sulla Françafrique. Uno spettacolo luminoso sulla trasmissione e sulla ricerca dell’identità.

I laboratori teatrali pratici legati a questo spettacolo sono disponibili nella sezione Laboratori per famiglie .

Prenotazioni: https://billetterie.noyon.fr/

Espanol :

Teatro | Desde los 12 años | Compagnie Yaena

En este conmovedor espectáculo unipersonal, Mavikana Badinga cuenta la historia de su familia a lo largo de tres generaciones, tejiendo un estrecho vínculo entre su experiencia personal y el vasto fresco de la historia. Desde su abuelo materno, un político mestizo gabonés, hasta ella misma, una gabonesa que creció en Bélgica y ahora vive en Francia, el espectáculo explora las complejidades de la herencia y la identidad. A través de una narración a la vez documental y teatral, enriquecida por la danza, el canto, la música y las imágenes de archivo, Mavikana plantea cuestiones esenciales sobre Françafrique. Un espectáculo luminoso sobre la transmisión y la búsqueda de la identidad.

Encontrará talleres prácticos de teatro relacionados con este espectáculo en la sección Talleres familiares .

Reservas: https://billetterie.noyon.fr/

